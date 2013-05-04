У двох областях України частково підтоплено 9 населених пунктів

Внаслідок весняного водопілля та підвищення грунтових вод спостерігається часткове підтоплення 22 дворів та присадибних ділянок у 8 населених пунктах Київської області та часткове підтоплення 3 житлових будинків, 37 дворів і присадибних ділянок в одному населеному пункті Чернігівської області.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, протягом доби для надання допомоги населенню від ДСНС залучались 18 чол. особового складу, 5 од. техніки та 5 плавзасобів. За добу надано допомогу 162 мешканцям.

Усього з 2 квітня 2013 року відкачано понад 1 млн 109 тис. м куб води.

За інформацією «Укравтодору», проїзд по автодорогах України та на перевальних ділянках доріг забезпечений.

Внаслідок паводку та підвищення рівнів води у річках на окремих ділянках автодоріг місцевого значення у Чернігівській області введено обмеження щодо руху транспортних засобів.

В Україні, крім окремих районів у західних і північних областях, утримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.