У США хочуть обкласти податком онлайн-торгівлю

Сенат конгресу США ухвалив 69 голосами проти 27-ми законопроект про оподаткування онлайн-торгівлі, але на документ чекають іще слухання в палаті представників.

Законопроект дозволяє обкладати податком з продажів онлайн-придбання, навіть якщо продавець фізично не представлений в штаті, де була здійснене придбання. Ставка податку з продажів у США різниться в кожному штаті і становить від менш ніж 1% до понад 10% від ціни товару. Відсутність податку вигідно великим онлайн-продавцям, які використовували його як основну конкурентну перевагу поряд з більш дешевою логістикою і відсутністю витрат на магазини, передає РІА "Новости".

Серед прихильників законопроекту - влада більшості штатів, яка втрачає мільярди доларів щорічно на податковій пільзі, а також великі роздрібні продавці, такі як найбільша в світі мережа супермаркетів Walmart. Рішення сенату вже привітала Національна федерація роздрібної торгівлі. Проти закону висловлюються онлайн-торгівці, такі як Ebay, податкові активісти і конгресмени від нечисленних штатів, де не існує податку з продажів. Водночас найбільший у світі онлайн-рітейлер Amazon заявляє, що задоволений законопроектом, який дозволить спростити податкову систему, хоча це і позначиться на одній з основних конкурентних переваг фірми.

Законопроект тепер надійде на розгляд до юридичного комітету палати представників. У нижній палаті конгресу документ зіштовхнеться з серйозною опозицією з боку податкових консерваторів. Наразі штати практично не здатні збирати податок з онлайн-продавців, що не представлені на їхній території. Деякі штати прийняли закони, за якими покупець все ж таки повинен заплатити податок з онлайн-придбань під час подання податкової декларації, але далеко не всі платники податків виконують цю вимогу закону.