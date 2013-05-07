У Білорусі понад 800 кілометрів автодоріг з 1 липня будуть платними

Понад 800 кілометрів білоруських автодоріг стануть платними з 1 липня 2013 року, йдеться в постанові, затвердженій радою міністрів республіки, передає РІА «Новости».

Відповідно до документа, з 1 липня цього року стягуватимуть плату за проїзд транспортних засобів за допомогою спеціальної електронної системи на автомагістралі Брест - (Козловичі) - Мінск - кордон Росії (Редьки), а також на окремих ділянках автомобільних трас M-2 Мінськ - Національний аеропорт Мінськ, M-3 Мінськ - Вітебськ, M-4 Мінськ - Могильов, M-5/Е 271 Мінськ - Гомель і M-6/Е 28 Мінськ - Гродно - кордон Польщі (Брузги).

Плата за проїзд вже встановлена у розмірі від 0,04 до 0,12 євро за 1 кілометр і залежить від допустимої загальної маси транспортного засобу та кількості осей.

Згідно з указом президента Білорусі, від плати за проїзд будуть звільнені транспортні засоби, зареєстровані на території держав - учасниць Митного союзу, з технічно допустимою загальною масою не більше 3,5 тонни, колісні трактори та самохідні машини, транспортні засоби оперативного призначення, а також використовувані в метою забезпечення обороноздатності та правопорядку, для надання медичної допомоги, ліквідації надзвичайних ситуацій або перевезень вантажів гуманітарної допомоги.

Австрійська компанія Kapsch TrafficCom AG, яка виступає інвестором, вкладе понад 267 млн євро в реалізацію проекту створення в Білорусі електронної системи оплати проїзду BelToll, яка запрацює з 1 липня.