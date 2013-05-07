"Богдан Моторс" та URSUS підписали контракт на поставку тролейбусів Любліну

Варшава. Консорціум української компанії "Богдан Моторс" і польської URSUS підписали контракт на поставку 38 тролейбусів польському місту Люблін.

Як повідомили УНІАН у комунальній компанії ZTM Lublin, що виступила замовником, сторони підписали контракт 25 квітня ц.р.

"Поставку перших п'яти тролейбусів заплановано до кінця вересня 2013 року. Решту поставлять в чергових партіях, максимально до середини червня 2014 року (12 штук) і до кінця березня 2015 року (21 штука)", - зазначили в компанії, відповідаючи на запит агентства.

Консорціум поставить замовнику низькопідлогові 12-ти метрові тролейбуси під маркою URSUS T701, які, зокрема, будуть обладнані кондиціонером та акумуляторами, що дозволяють їздити без електромережі.

ZTM Lublin заплатить за весь контракт 20,3 млн дол. (1USD=3,2PLN).

URSUS зазначила в біржовому повідомленні, що консорціум отримає за цим контрактом 16,5 млн дол. (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, у другій половині березня польська апеляційна рада (Krajowa Izba Odwoławcza, КІО) підтвердила правильність вибору переможцем тендеру на поставку тролейбусів місту Люблін українсько-польського консорціуму "Богдан Моторс" та URSUS.

Компанія тим самим відхилила позов найбільшого виробника муніципального транспорту в Польщі компанії Solaris, що програв тендер і оскаржив його результати.

Довідка УНІАН. Раніше компанія ZTM Lublin називала серед причин, за якими вона обрала пропозицію польсько-українського консорціуму, не лише меншу ціну, але також їх кращі технічні характеристики.

Серед них, зокрема, можливість їзди тролейбуса на акумуляторах (без електромережі) 5 км замість запропонованих Solaris 2,5 км і більша кількість зручніших місць для пасажирів.

Польсько-український консорціум запропонував поставити Любліну тролейбуси за ціною близько 550 тис. дол. кожен (із ПДВ), що приблизно на 0,5% дешевше, ніж Solaris.

Компанія Ursus SA є одним із найбільших у Польщі виробників сільськогосподарської техніки зі 120-річною історією, який, проте, раніше не виробляв тролейбусів.

"Богдан Моторс" входить до створеної в 2005 році корпорації "Богдан", яка є одним із найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності підприємств, що входять до його складу, дозволяють щорічно виробляти до 8 тис. автобусів і тролейбусів.