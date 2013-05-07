В Україні з 6 по 12 травня - профілактичні заходи «Пішохід» і «Мотоцикліст»

Державтоінспекція України проводить профілактичні заходи «Пішохід» та «Мотоцикліст».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, з 6 по 12 травня, згідно з рішенням ООН, у світі проходить Другий глобальний тиждень безпеки. Цей захід має на меті насамперед привернути увагу суспільства до необхідності забезпечення безпеки руху пішоходів. В Україні в рамках глобального тижня також планується проведення низки заходів спрямованих на захист цієї категорії учасників дорожнього руху.

Зокрема, цього тижня на території держави проводяться профілактичні заходи під умовною назвою «Пішохід». Інспектори ДАІ приділять більше уваги пішоходам – порушникам, а також проведуть бесіди з водіями, які не надають переваги в русі пішоходам.

Ще одна профілактична акція «Мотоцикліст» покликана нагадати водіям мототранспорту про безумовне дотримання ними Правил дорожнього руху. З настанням весняно-літнього періоду на дорогах стає більше двоколісних транспортних засобів. За статистикою, в цей період спостерігається зростання кількості дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв мотоциклів, мопедів та скутерів. Деякі власники двоколісної техніки, сідаючи за кермо, нехтують елементарними правилами дорожньої безпеки – перевищують швидкість, не дотримуються рядності, виїжджають на зустрічну смугу, не пропускають пішоходів.