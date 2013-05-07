УЗ вилучила з обороту 857 вагонів через порушення підприємствами строків завантаження і вивантаження

11:15, 07 травня 2013
Транспорт/Звя'зок
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Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» вилучила з обороту 857 вагонів у зв'язку із затримками підприємствами строків завантаження і вивантаження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, станом на 3 травня на підходах до підприємств замовників простоює 16 потягів, що заважає організації руху вантажних і пасажирських потягів і значно ускладнює експлуатаційну роботу залізниць України.

Зокрема, на Придніпровській залізниці очікують завантаження 13 порожніх потягів, водночас простоює 1 потяг з газом, очікуючи розвантаження. На Південно-Західній залізниці затримано 2 порожні рухомі склади.

«Через неефективне використання вантажних вагонів страждають вітчизняні підприємства та економіка України в цілому. «Укрзалізниця» наполягає на дотриманні норм єдиного технологічного процесу (ЄТП) і вимагає від вантажовідправників і вантажовласників своєчасного повернення дефіцитного рухомого складу», - повідомили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

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