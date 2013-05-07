Судноплавна KDM Shipping уточнила показник прибутку в 2012 році

Варшава. Українська судноплавна компанія KDM Shipping уточнила показник чистого прибутку минулого року - 12,550 млн дол., що на 11,6% менше, ніж роком раніше.

Про це йдеться у річному звіті, який має УНІАН.

Нагадаємо, на початку березня компанія повідомляла про отримання чистого прибутку за підсумками 2012 року в розмірі 13,569 млн дол.

Валовий прибуток за 2012 рік знизився на 3,9% - до 14,905 млн дол., а прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITDA) - на 2,4%, до 14,484 млн дол.

Компанія скоротила виручку на 0,9% - до 28,906 млн дол.

KDM Shipping пояснила гірші результати замерзанням на початку року Азовського моря, що на деякий час унеможливило роботу вантажного флоту.

Цьогоріч компанія продовжувала отримувати від вантажних перевезень основну частку виручки, яка, однак, дещо скоротилася порівняно з 2011 роком - до 74,6% з 78,1%.

Частка судноремонтного сегмента практично не змінилася, залишившись на рівні майже 15%, а частка доходів від перевезення пасажирів збільшилася до 10,6% з 6,9%.

Компанія оцінювала на кінець цього року всі свої активи в 53,7 млн дол., що майже на 20 млн дол. більше, ніж роком раніше.

Зобов'язання компанії практично не змінилися, становивши 9,6 млн дол., 4,5 млн дол. з яких - кредити і позики (на тому ж рівні, що й роком раніше).

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році KDM Shipping майже потроїла свій чистий прибуток до 14,2 млн доларів за більш ніж двократного зростання виручки - до 29,2 млн дол.

Довідка УНІАН. KDM Shipping, яка дебютувала в серпні минулого року на Варшавській фондовій біржі, володіє вантажним флотом з 9 суховантажів загальним дедвейтом близько 26,5 тис. тонн, 9 пасажирськими суднами, а також суднобудівним заводом у Херсоні.

Майже 70% пакетом акцій компанії володіє її генеральний директор Костянтин Молодковець, 10,3% - фіндиректор - Денис Молодковець, 6,2% - компанія Miralex Inc.