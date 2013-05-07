У I кварталі 6 тис. фахівців залізниць України підвищили кваліфікацію

У січні-березні цього року 5,991 тис. фахівців залізниць підвищили свою кваліфікацію, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, у першому кварталі за довгостроковими програмами на базі вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації підвищили кваліфікацію 1,725 ​​тис. працівників керівного складу та фахівців залізниць.

Водночас за програмами короткострокових семінарів та курсів цільового призначення підвищили свою кваліфікацію 4,266 тис. фахівців залізниць.

Також у I кварталі 2013 року підвищили кваліфікацію 6,359 тис. залізничників, перепідготовлено 1,554 тис. залізничників і підготовлено 496 співробітників робочих спеціальностей.

"Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників для потреб області проводиться за рахунок підприємств - роботодавців з наданням відповідних соціальних гарантій, встановлених законодавством, під час навчання", - зазначили у прес-службі.