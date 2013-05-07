Українським водіям повернуть «листи щастя» і заборонять тонувати авто

Уряд планує відновити автоматичну фото- і відеофіксацію порушень Правил дорожнього руху.

Як повідомляє Bigmir.net, у Кабінеті Міністрів закінчують роботу над новим законопроектом, який поверне автоматичну фото- і відеофіксацію порушень. Планується, що фіксуватися на камеру будуть абсолютно всі порушення ПДР, а інформацію про їх фіксацію і штрафні санкції водії одержуватимуть поштою.

Планується, що водій одержуватиме заповнений протокол і фотографію, на якій зафіксовано порушення, з точними координатами і часом. Якщо штраф не буде сплачено протягом 15 днів, його сума збільшується удвічі. Через два місяці справа передається до виконавчої служби і автомобіль можуть затримати.

«Таким чином, ви можете одержати "лист щастя" від ДАІ, якщо не пропустили пішохода, проїхали на червоне світло, розвернулися через дві суцільні тощо», - зазначає Bigmir.net.

Щоб нові автоматичні камери могли побачити обличчя водіїв, тонування скла хочуть заборонити.

ДАІ має у своєму розпорядженні 24 мобільні лабораторії, які перевірятимуть тоновані автомобілі у всіх областях України, але таких лабораторій не вистачає, оскільки в Україні до 85% транспортних засобів мають затоноване скло.

За словами керівників ДАІ, система фото- і відеофіксації може запрацювати вже до кінця року. Залишилося тільки ухвалити необхідні закони, створити єдину базу порушень з виходом на митницю і змусити українців розтонувати автомобілі.

«Якщо народні депутати нас підтримають, до кінця року, максимум до весни наступного, жодної тонованої машини в країні не буде. Ми тягнули з цим до останнього, але необхідно ставити крапку. Якщо хочемо віддати питання фіксації порушень техніці, виключивши людський чинник, автомобілі повинні бути розтоновані. Інакше нові системи працюватимуть некоректно. Восени почнемо жорстко штрафувати за тонування», - заявив один з представників УДАІ МВС України, якого цитує «Перша передача».

Також у ДАІ обіцяють навести лад з єдиною базою штрафників, яку розробляють теж не перший рік.

У МВС вже готовий законопроект про підвищення штрафів за низку порушень (зокрема за тонування - до 680 грн). Цей же проект дає право ДАІ здійснювати контроль технічного стану під час експлуатації транспортного засобу.