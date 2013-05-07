Вілкул: створення транспортних коридорів може забезпечити зростання ВВП до 5%

Створення транспортних коридорів з доріг першої категорії через територію України може забезпечити зростання ВВП країни до 5%.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, представляючи Концепцію стратегії розвитку автодорожнього господарства на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра.

«Україна має колосальний транзитний потенціал. Але в Україні немає жодного транспортного коридору, який на всій протяжності складається з доріг першої категорії. За умови створення таких доріг в рамках транспортних коридорів Південь-Північ, Захід-Схід, Чорноморський басейн - Східна Європа - Росія, Південний Захід - Південний Схід потенціал зростання ВВП країни становитиме до 5%», - сказав він.

Вілкул підкреслив, що ключові автомобільні транзитні потоки через нашу країну збігаються з основними внутрішніми автошляхами України і йдуть по чотирьох напрямках. Потік Північ-Південь (на якому близько 50% доріг першої категорії) забезпечує 46% транзитного товарообороту, потік Схід-Захід (близько 25% доріг першої категорії) - 24% транзиту.

Потік з Чорноморського басейну до Східної Європи і Росії з часткою доріг першої категорії в 30% становить 20% транзитного товарообороту. Ще менша частка доріг першої категорії - близько 2% - на маршруті Південний Захід - Південний Схід, який забезпечує 3% транзиту.

Як повідомляв УНІАН,Міністерство інфраструктури має намір реформувати систему управління дорожнім будівництвом до кінця 2013 року.

На засіданні Кабміну 13 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров оголосив про ініціативи в зміні державного управління автодорожньою галуззю. Передусім, йдеться про те, що необхідно розділити функції проектування будівництва і прийому в експлуатацію автомобільних доріг.