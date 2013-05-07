Прасолов очолив міжвідомчу групу з інвестрозвитку Євпаторійського порту

Уряд ухвалив рішення про створення міжвідомчої робочої групи з питань підготовки і реалізації інвестиційного проекту розвитку державного підприємства «Євпаторійський морський торговий порт». Групу очолив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов.

Відповідна постанова Кабінету Міністрів України (№327 від 29 квітня п.р.) розміщена на сайті уряду.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Євпаторійський морський торговий порт» здійснює вантажні і морські пасажирські перевезення. У порту діє морська поромна переправа (РО-РО) на лінії Євпаторія – Зонгулдак (Туреччина).

Крім того, Євпаторійський морський торговий порт є єдиним державним підприємством на Кримському півострові, що займається видобуванням піску на природному родовищі озера Донузлав. Частка порту у видобуванні піску в Криму становить близько 40%.

У 2012 році порт скоротив перевалку вантажів на 49,1% порівняно з 2011 роком - до 913,3 тис. тонн.