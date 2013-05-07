Продажі планшетів у світі зросли на 142%

Обсяг продажів планшетних комп'ютерів у першому кварталі 2013 року в світі зріс на 142,4% порівняно з аналогічним періодом 2012 року, і становив 49,2 млн пристроїв.

Про це повідомляється у результатах дослідження компанії IDC (США).

Лідером у рейтингу продажів планшетних комп'ютерів за звітний період, як і в попередньому кварталі, стала компанія Apple (США), яка за звітний період поставила на ринок 19,5 млн пристроїв, що на 65,3% більше, ніж у 1 кварталі 2012 року. Водночас частка компанії на ринку планшетних комп'ютерів світу знизилася на 18,5 п.п. - до 39,6%.

На думку директора досліджень планшетних комп'ютерів IDC Тома Майнеллі, Apple вдалося уникнути типового спаду продажів, який зазвичай відбувається в січні і лютому в очікуванні березневих новинок, завдяки тому, що реліз нового iPad був перенесений на четвертий квартал 2012.

На другому місці в рейтингу - компанія Samsung (Корея), що поставила на ринок 8,8 млн пристроїв, що на 282,6% більше, ніж за аналогічний період 2012 року, водночас частка ринку компанії зросла на 6,6 п.п. - до 17,9%.

Компанія Asus (Тайвань) поставила на ринок 2,7 млн ​​планшетних комп'ютерів, що на 350% більше, ніж за аналогічний період 2012 року, а частка ринку компанії зросла більш ніж удвічі - до 5,5%.

Частка компанії Amazon.com (США) становила на ринку 3,7%, компанія за звітний період поставила 1,8 млн пристроїв, що на 157,1% більше, ніж у 1 кварталі 2012 року.

Компанія Microsoft (США) поставила на ринок 0,9 млн планшетних комп'ютерів.

Решта компаній продали в 1 кварталі 15,5 млн пристроїв, що на 216,3% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Частка планшетів на базі операційної системи Android вперше перевершила частку планшетів на базі iOS, і досягла у звітному періоді 27,8 млн шт. (зростання на 247,5%), кількість проданих планшетів на базі iOS становила 19,5 млн шт. Кількість проданих планшетів на базі ОС Windows становила 1,8 млн шт.

Довідка УНІАН. IDC (International Data Corporation, США) - аналітична та консалтингова компанія. У компанії працюють більше 1000 аналітиків в 110 країнах. Компанія має представництво в Україні.