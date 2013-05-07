Наскрізний проїзд столичним Андріївським узвозом заборонено

Голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження про впорядкування руху транспортних засобів на Андріївському узвозі, згідно з яким заборонено наскрізний проїзд по цій історичній вулиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, рішення прийнято з метою збереження й захисту історичної архітектури від впливу вібрації та загазованості, що виникає внаслідок інтенсивного руху транспортних засобів, та у зв’язку із постійно діючою виставкою-ярмарком образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, авторської художньої, культурно-мистецької і сувенірної продукції, яка організована на Андріївському узвозі.

Документ обмежує в’їзд автомобілів на вулицю, окрім транспорту місцевих жителів, транспортних засобів підприємств, установ та організацій, які знаходяться на Андріївському узвозі, оперативних та спеціальних автомобілів.

Для обмеження руху транспорту передбачено встановлення автоматизованих механізмів доступу (боллардів).

Комунальному підприємству «Інженерний центр» як замовнику реставрації та ремонту забудови, благоустрою території, реконструкції інженерних мереж на Андріївському узвозі у Подільському районі, за участю органу самоорганізації населення «Вуличний комітет «Андріївський узвіз» доручено забезпечити проектування та встановлення боллардів для обмеження руху транспорту. Роботи передбачається здійснити за кошти інвестора.

КМДА проситиме Головне управління МВС України в місті Києві здійснювати контроль за дотриманням водіями Правил дорожнього руху та забезпечувати охорону громадського порядку під час функціонування постійно діючої виставки-ярмарку образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, авторської художньої, культурно-мистецької і сувенірної продукції на Андріївському узвозі.