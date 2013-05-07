За 4 місяці на залізничних переїздах сталося 20 ДТП

У січні-квітні 2013 року на залізничних переїздах сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, в яких були травмовано 5 і загинули 4 особи.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), порівняно з відповідним періодом 2012 року кількість ДТП зменшилася на 6 випадків.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що за 4 місяці 2013 року допущено 76 випадків незаконного втручання в роботу залізниць - на 25 більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, протягом січня-березня 2013 року на залізницях України кількість транспортних пригод скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 5 випадків - до 160 випадків.

Також на залізничних переїздах кількість ДТП зменшилася порівняно з відповідним періодом 2012 року на 5 випадків - до 18 з 23 випадків. Кількість загиблих у ДТП за три місяці ц.р. збільшилася на 3 людини, на 2 особи зменшилася кількість травмованих, порівняно з січнем-березнем 2012 року.

Кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах залізниць України за 2012 рік зросла до 89, у тому числі 79 ДТП сталося на переїздах і 10 - на коліях поза переїздами. Кількість загиблих у ДТП в 2012 році зменшилася на 2 особи порівняно з 2011 роком.