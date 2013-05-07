На Придніпровській залізниці запобігли 151 випадкові крадіжки вантажів

Працівники відомчої воєнізованої охорони (ВОХОР) Придніпровської залізниці (ПЗ) протягом січня-квітня 2013 р. запобігли 151 крадіжці вантажів та майна залізниці на суму близько 141 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, за крадіжки затримано 161 зловмисника.

Також за вказаний період за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті (ходіння коліями в невстановлених місцях, незаконний проїзд вантажними потягами), співробітники ВОХОР затримали 966 осіб, з яких 500 оштрафовані на суму близько 17,3 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.