У 3 областях підтоплено шість населених пунктів - рух транспорту обмежено

У Київській, Чернігівській та Черкаській областях України повеневими водами підтоплено шість населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 9 годину ранку 8 травня, унаслідок весняного водопілля та підйому ґрунтових вод частково підтоплено три житлові будинки та 92 двори і присадибні ділянки у 6 населених пунктах. Підтоплено, зокрема, 7 дворів і присадибних ділянок у 4 населених пунктах Київської області, 3 житлові будинки та 37 дворів і присадибних ділянок в 1 населеному пункті Чернігівської області, 48 дворів і присадибних ділянок в 1 населеному пункті Черкаської області.

Протягом доби для надання допомоги населенню від ДСНС залучалось 15 осіб особового складу, 5 од. техніки та 5 плавзасобів, надано допомогу 354 жителям.

За інформацією Укравтодору, у Чернігівській області через паводок на окремих ділянках автодоріг місцевого значення обмежено рух транспортних засобів. 7 квітня з метою пропуску льодоходу здійснено розведення наплавного мосту через р. Десна на автодорозі місцевого значення Новгород-Сіверський – Бирине. Ділянка автодороги до понтонного мосту між р. Десна та р. Віть підтоплена повеневими водами (довжиною 800 м, висотою до 1 м). Проїзд до населених пунктів здійснюється через м. Шостку Сумської області. 30 квітня внаслідок підняття рівня води в р. Десна на автодорозі КПП "Миколаївка" - Семенівка - Новогород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка", сталося підтоплення ділянки дороги довжиною 75 метрів та висотою до 30 см, внаслідок чого ускладнено транспортне сполучення між с. Путівськ та с. Пирогове. Рух легкового автотранспорту обмежено, вантажівок - не припиняється.

23 квітня у зв’язку з підняттям рівня води в р. Десна сталося підтоплення ділянки автодороги Сосниця-Шаповалівка довжиною 270 м та висотою до 118 см. Об’їзд забезпечено через смт Короп. 29 квітня у зв’язку з підняттям рівня води в р. Дніпро сталося підтоплення дорожнього полотна на ділянках автодоріг: Радуль-Новосілки (довжина підтопленої ділянки автодороги близько 3,2 км. та висота до 1,1 м); Ріпки-Задеріївка-Радуль (довжина підтопленої ділянки автодороги близько 320 м, висота до 1,02 м); Задеріївка-Кам‘янка-Суслівка (довжина переливу підтопленої ділянки автодороги 3,0 км, висота до 1,7 м); Любеч-Кукари (довжина підтопленої ділянки переливу автодороги 2,7 км, висота до 2,18м). На р. Дніпро на автодорозі Пустинки – Мньов сталося підтоплення ділянки довжиною близько 150 м та висотою до 1,05 м. У р. Десна на автодорозі Короп – Лиса Гора сталося підтоплення у п'яти місцях загальною довжиною 300 м та висотою до 0,85 м.

Рух транспортних засобів на зазначених ділянках автодоріг призупинено, на під'їздах до цих ділянок встановлені обмежувальні дорожні знаки. Сполучення між населеними пунктами здійснюється за допомогою човнів.

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області 6 травня через скиди води Канівською ГЕС на лівому березі Кременчуцького водосховища у с. Сушки Канівського району сталося підтоплення 48 дворів та присадибних ділянок, а на правому березі в межах с. Хрещатик Черкаського району сталося підтоплення територій 14 баз відпочинку.

У ДСНС України у цілодобовому режимі працює робоча група Міжвідомчого оперативного штабу.