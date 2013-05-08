Янукович відкрив у Севастополі реконструйовану дорожню розв'язку та мостовий перехід

Президент України Віктор Янукович сьогодні у Севастополі відкрив реконструйовані дорожню розв’язку і мостовий перехід біля залізничного вокзалу.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на урочистій церемонії відкриття глава держави заявив, що дана реконструкція “вирішує питання транспорту у Севастополі”.

“Ми з міською адміністрацією прийняли рішення спільно профінансувати (реконструкцію – УНІАН)”, - сказав Янукович і наголосив на особливому внеску у даний проект Придніпровської залізниці.

Янукович запевнив: “Ми на цьому не зупинимося, ми будемо продовжувати будувати дороги, розв’язки.”

Як додав Президент, вартість проекту з реконструкції дорожньої розв’язки і мостового переходу становить близько 70 млн грн.

“Ми вклали в нього тільки близько 40 млн грн. І ще близько 25 млн грн у другу чергу нам треба вкласти”, - сказав глава держави і додав: “Друга черга освоєна приблизно на 5-7 млн грн, якщо не помиляюсь”.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція мосту севастопольського залізничного вокзалу почалася в травні 2012 року. У результаті реконструкції міст тепер має 5 нових смуг замість трьох.