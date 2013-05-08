УТЛЦ і «Казтеміртранс» підписали договори про оперування рухомим складом

Держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) і "Казтеміртранс" (Казахстан) у рамках міжнародної транспортної виставки з транспорту і логістики "ТрансРосія 2013", що відбулася в період з 23 до 26 квітня в Москві, підписали договори про взаємовигідне оперування рухомим складом компанії "Казтеміртранс". Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, "УТЛЦ" уклав договори «Про надання послуг з організації перевезення і попутного навантаження власних вагонів», «Про надання послуг з організації перевезення порожніх вагонів», а також «На надання послуг з організації робіт з поточного відчіпного ремонту вантажних вагонів».

Також під час роботи виставки представники ДП "УТЛЦ" провели низку робочих зустрічей з представниками транспортних компаній Німеччини, Польщі, Словаччини, а також країн СНД і Балтії, а саме Росії, Білорусії, Казахстану, Латвії, Литви, Естонії щодо укладення прямих договорів з ДП «УТЛЦ», питань курсування вагонів під оперуванням УТЛЦ за межами України, а також щодо залучення нових обсягів вантажів для перевезення залізничним транспортом.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» наприкінці 2011 року в рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ має намір об'єднати всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Під управлінням УТЛЦ знаходиться, зокрема, 46,7 тис. піввагонів, у тому числі в робочому стані - 34 тис. З них 2 тис. вагонів знаходяться за межами України.

Реорганізація вантажних перевезень, зокрема, передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів передається на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» та ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагона» перебуватимуть окатишевози.

З передачею вагонів на баланс державних підприємств статус парку змінюється з «інвентарного» на «власний».

«Қазтеміртранс» - найбільший оператор вантажного вагонного парку Республіки Казахстан. Підприємство створено 21 жовтня 2003 року в рамках реформування залізничного транспорту в Казахстані, є 100% дочірнім підприємством АТ «Національна компанія «Казахстан Темір Жоли». Будучи великим власником інвентарного парку вантажних вагонів Республіки Казахстан (близько 63000 одиниць), АТ «Казтеміртранс» здійснює понад 56% вантажоперевезень від загального обсягу залізничних перевезень по території Казахстану.

«ТрансРосія» - найбільша виставка з вантажоперевезення, транспорту і логістики в країнах СНД і Балтії, яка щорічно залучає провідних фахівців з Росії, країн СНД та Балтії.