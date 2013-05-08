Авіакомпанія «МАУ» в 2012 році отримала чистий прибуток у розмірі 26 млн грн

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за підсумками 2012 року отримала чистий прибуток у розмірі 26,124 млн грн проти збитку 418,16 млн грн у 2011 році.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 2012 році порівняно з попереднім роком чиста виручка компанії від реалізації продукції збільшилася на 22,5% - до 3,7 млрд грн, водночас собівартість реалізованої продукції також зросла на 8% - до 3,36 млрд грн.

Валовий прибуток компанії у 2012 році становив 339,9 млн грн проти збитку 92,2 млн грн у 2011 році.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності. Флот МАУ складається з 21 середньомагістральних літаків Boeing-737. Авіакомпанія сполучає Україну з 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».