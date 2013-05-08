На трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль до 12 травня буде перекрито рух

На автодорозі державного значення Н-18 «Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль» (30-й км) до 12 травня через ремонтні роботі буде перекрито рух транспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

У період з 12.00 години 8 травня до 19.00 години 12 травня в селі Нижнів Тлумацького району Івано-Франківській області дорожніми організаціями будуть проводитись роботи з влаштування нового верхнього шару асфальтобетону проїжджої частини мосту через річку Дністер на автодорозі державного значення Н-18 «Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль» (30-й км). На час виконання робіт передбачено повне перекриття руху транспорту.

ДАІ радить водіям здійснювати об’їзд в напрямку м. Тернопіль автодорогою Н-09 «Мукачеве – Львів» км 375+500, правий (лівий) поворот на автодорогу М-12 «Стрий – Тернопіль – Кіровоград - Знам'янка» - межа Тернопільської області та у зворотному напрямку. У напрямку м. Бучач об’їзд організовано автодорогою Н-09 «Мукачеве – Львів» км 341+950, правий (лівий) поворот на автодорогу Т-09-03 «Галич – Городок» - межа Тернопільської області та у зворотному напрямку.