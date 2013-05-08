Київський залізничний вокзал на свята відправив понад 330 тисяч пасажирів

Київський залізничний вокзал "Київ-Пасажирський", що входить до складу Південно-Західної залізниці, у період з 30 квітня по 7 травня включно відправив у далекому сполученні понад 330 тис. пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, пасажири надавали перевагу кримському та західному напрямкам. Найпопулярнішими напрямками серед туристів, які у святкові дні скористалися послугами Південно-Західної магістралі, були Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Одеса, Сімферополь, Севастополь, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця.

За цей період з Центрального залізничного вокзалу Києва відправлено понад 90 пар додаткових потягів.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні 2013 року Київський залізничний вокзал відправив 2,69 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця посідає друге місце за обсягом перевезень серед шістьох залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.