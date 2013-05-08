Кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні за 1-й квартал зросла до 61 млн

Кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні в січні-березні 2013 року порівняно з жовтнем-груднем минулого року зросла на 3,46% - до 61,15 млн із 59,1 млн осіб (кількість активованих SIM-карт). Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Кількість домашніх абонентів мобільного зв'язку за звітний період становила 58,2 млн осіб, що на 3,6% більше, ніж наприкінці 2012 року.

Водночас кількість абонентів транкінгового зв'язку за звітний період становила 5,3 тис. осіб (0,7 тис. – домашні користувачі), що на 0,5 тис. менше, ніж наприкінці 2012 року.

Кількість абонентів бездротового широкосмугового доступу в першому кварталі ц.р. збільшилася на 60% – до 0,8 тис. осіб (0,5 тис. – домашні користувачі), а кількість абонентів радіального телефонного зв'язку «Алтай» становила 0,2 тис.

Довідка УНІАН. Кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні в 2012 році зросла порівняно з 2011 роком на 6,6%, і становила майже 59,1 млн осіб.

Кількість домашніх абонентів мобільного зв'язку за звітний період становила 56,2 млн осіб, що на 6,4% більше, ніж за 2011 рік.

Кількість абонентів транкінгового зв'язку за звітний період становила 5,8 тис. осіб (0,8 тис. – домашні користувачі), що на 2,1 тис. менше, ніж у 2011 році.

Кількість абонентів бездротового широкосмугового доступу в 2012 році становила 0,5 тис. осіб. (0,3 тис. – домашні користувачі), кількість абонентів цифрової бездротової телефонії – 0,015 тис., абонентів радіального телефонного зв'язку «Алтай» - 0,2 тис. (на 0,2 тис. менше, ніж у 2011 році).

Згідно з даними Держстату, кількість абонентів стільникового мобільного зв'язку в 2011 році становила майже 55,6 млн осіб (зростання на 3,1% порівняно з 2010 роком), у 2010 році - 53,92 млн осіб (зниження порівняно з 2009 роком на 2,6%), кількість абонентів інших видів мобільного зв'язку демонструє тенденцію постійного зниження. Зокрема, кількість абонентів транкіногового зв'язку в 2011 році становила 7,9 тис., у 2010 році 8,4 тис. На кінець 2010 року в Україні не залишилося абонентів пейджингового зв'язку (в 2009 році їх кількість становила 0,3 тис. абонентів). Абонентів бездротового широкосмугового доступу та цифрової бездротової телефонії Держстат став враховувати у 2012 році.