Кількість абонентів кабельного телебачення в Україні зросла до 3,5 млн

Кількість абонентів кабельного телебачення в Україні у 1 кварталі 2013 року зросла порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 2,9%, або на 64 тис. і становила 3,498 млн абонентів, водночас з початку року їх кількість скоротилася на 1,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Приріст абонбази кабельного ТБ забезпечений за рахунок зростання в домашньому сегменті, де за звітний період кількість абонентів зросла на 67 тис., і становила 3,489 млн. У корпоративному сегменті відбулося скорочення абонбази на 3 тис. абонентів.

Довідка УНІАН. Кількість абонентів кабельного ТБ в Україні у 2012 році становила 3,549 млн (зростання порівняно з 2011 роком на 1,6%), у 2011 році - 3,492 млн абонентів (зростання порівняно з 2010 роком на 1%), у 2010 році - 3,455 млн осіб (падіння на 0,7% порівняно з 2009 роком).