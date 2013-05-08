Тарифи на послуги пошти та зв'язку в Україні за чотири місяці зросли на 4,3%

В Україні індекс споживчих цін на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ і організацій у січні-квітні 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 4,3%. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Водночас тарифи на послуги поштового зв'язку за звітний період не змінилися.

Зросли тарифи на послуги місцевого фіксованого телефонного зв'язку – на 7,1%, на послуги мобільного зв'язку – на 6,4%.

Тарифи на послуги міжміського й міжнародного телефонного зв'язку за звітний період знизилися на 4,4%.

Для порівняння: індекс споживчих цін на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ і організацій у 2012 році збільшився порівняно з 2011 роком на 2,8%. Водночас тарифи на послуги поштового зв'язку зросли за 2012 рік на 8,4%, тарифи на послуги місцевого фіксованого телефонного зв'язку – на 8%, на послуги мобільного зв'язку – на 2,4%. Тарифи на послуги міжміського й міжнародного телефонного зв'язку за 2012 рік знизилися на 1,1%.

В 2011 році порівняно з 2010 роком тарифи на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ і організацій зросли на 4,5%, у т.ч. на послуги поштового зв'язку – на 1,6%, на послуги місцевого фіксованого телефонного зв'язку – на 7,8%, на послуги мобільного зв'язку – на 5,5%, тарифи на послуги міжміського й міжнародного телефонного зв'язку знизилися на 1,7%.