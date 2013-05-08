Аеропорт «Донецьк» у квітні збільшив пасажиропотік до 72 тисяч осіб

Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. Сергія Прокоф'єва у квітні цього року збільшив пасажиропотік порівняно з квітнем 2012 року на 6% - до 72,314 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.

Водночас за минулий місяць аеропорт збільшив кількість прийнятих і відправлених рейсів порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 6% - до 1,456 тис. Перельоти всередині країни здійснювали 33% пасажирів, за межі України - 67%.

Згідно з повідомленням, у період з 1 травня 2012 року по 1 травня 2013 року аеропорт збільшив кількість обслужених рейсів на 18,7% - до 19,739 тис. рейсів, а кількість пасажирів збільшилася на 14% і становила 1,02 млн.

"Крім збільшення низкою авіакомпаній частот за існуючими рейсами, в 2013 році здійснюватимуться перельоти до Кутаїсі, Дортмунда, далекомагістральний рейс до Китаю. Також сформована насичена річна чартерна програма", - зазначили у прес-службі аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році аеропорт «Донецьк» збільшив пасажиропотік на 20,5% - до 1 млн пасажирів; в 2011 році - на 35,5% до 829,3 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені С.С. Прокоф'єва є одним з найбільших авіатранспортних підприємств України.

Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної та Східної Європи.