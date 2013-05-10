Командувач ЧФ РФ: за три роки після Харківських угод відносини між флотами зміцнилися

За три минулих після підписання Харківських угод між Росією і Україною року відносини між флотами двох країн тільки зміцнилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив командувач Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Олександр Федотенков, відповідаючи на запитання журналістів після завершення спільного параду на честь Дня Перемоги.

На думку командувача, це були роки налагодження і відновлення відносин, роки підготовки і проведення спільних парадів у день Військово-морського флоту Росії і День флоту України.

«Ми будемо спільно, в єдиному строю відзначати 230-річчя Чорноморського флоту, ми спільно відзначатимемо ювілей нашого міста. Ми зараз разом зустріли День Перемоги. Тільки любов'ю ми можемо з'єднати наші народи», - наголосив російський віце-адмірал.

Федотенков додав, що моряки двох флотів при підготовці до параду практично два місяці «разом тренувалися, спілкувалися, знаходили спільну мову, разом пристосовувалися до єдиного строю». Це, на його думку, об'єднує. «Робота була величезна, копітка, і найголовніше – така, що зближує», - відзначив він.

Зі свого боку, командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Юрій Ільїн відзначив: «Те, що військовослужбовці українського і російського флоту йшли в одному строю, пліч-о-пліч, – це дуже важливо». На його думку, така співпраця демонструє готовність спільно реагувати на ті чи інші загрози миру.

Довідка УНІАН. 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливим продовженням ще на п'ять років.