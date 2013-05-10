Майже 170 ветеранів оформили безкоштовні квитки на поїзди Інтерсіті+

З початку травня майже 170 ветеранів Великої Вітчизняної війни оформили безкоштовні квитки на проїзд у вагонах першого класу усіх поїздів Інтерсіті+.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України, нагадавши, що такі безкоштовні перевезення проводяться в рамках благодійної акції «Ми пам’ятаємо», яку підтримала Рада «Укрзалізниці».

Зокрема, з 1 по 10 травня безкоштовні документи на проїзд у вагонах першого класу поїздів Інтерсіті+ оформили 168 ветеранів, а 72 - вже встигли здійснити подорож.

Упродовж усього травня інваліди та учасники війни можуть здійснити необмежену кількість безкоштовних поїздок у вагонах першого класу поїздів Інтерсіті+ та безкоштовно на шляху прямування отримати безкоштовні продуктові набори та чай під кетерінг-партнера Української залізничної швидкісної компанії, підкреслили в прес-центрі.

Як повідомлялося, з 1 по 31 травня 2013 року (включно), інвалідам (I-III груп) та учасникам Великої Вітчизняної війни надається право нелімітованого безкоштовного проїзду у вагонах першого класу усіх поїздів Інтерсіті+, які сполучають Київ з Дніпропетровськом, Донецьком, Львовом та Харковом.

Особам, які супроводжують інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни (не більше 1-ї особи), надається 50% знижки на проїзд.

Благодійна акція не поширюється на вагони 2-го класу Інтерсіті + та на інші поїзди.

Щоб здійснити безкоштовну поїздку в рамках благодійної акції, інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни повинні пред’явити у залізничній касі відповідне посвідчення за формою, що діяла на 1 січня 1992 року.

Завдяки проведенню акції «Ми пам’ятаємо» зазначені категорії громадян мають можливість зекономити талони, які дають право на пільговий проїзд, і використати їх в інший період, а протягом травня безкоштовно подорожувати у швидкісних електропоїздах Інтерісіті+.