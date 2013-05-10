YouTube запустив пілотний проект платних підписок на телеканали

Відеохостинг YouTube запустив пілотний проект платних підписок на канали. Про це в повідомляє Lenta.ru з посиланням на блог YouTube. Платні підписки на канали, пояснив відеохостинг, дозволять «творцям контенту отримувати прибуток від своєї творчості».

У пілотному проекті беруть участь 53 канали - повний список розміщено на сайті YouTube. Вартість передплати починається від 99 центів на місяць. Усі платні канали надають своїм абонентам можливість оформлення пробної безкоштовної підписки на 14 днів. Крім того, більшість платних каналів надають знижки під час оплати річної передплати.

Список платних каналів буде розширюватися в міру того, як до нової моделі розповсюдження підключаться й інші виробники відео, йдеться в заяві.

Перші повідомлення про плани YouTube запустити платні підписки з'явилися ще в січні. Тоді інформовані джерела заявляли, що новий сервіс буде представлений в кінці квітня на конференції Digital Content New Fronts.

До запуску платних підписок основним джерелом доходу для творців відео на YouTube була реклама. Крім того, з 2011 року на відеохостингу діє кінопрокат, що дозволяє користувачам дивитися фільми за помірну плату.