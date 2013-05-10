Донецька залізниця обладнала кондиціонерами 37% пасажирських вагонів

Донецька залізниця (ДЗ) обладнала 216 пасажирських вагонів системами кондиціонування повітря, або 37% із 584 пасажирських вагонів, які планується задіяти з метою забезпечення літніх пасажирських перевезень для укомплектування повних схем пасажирських поїздів.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, у період літніх пасажирських перевезень під час введення додаткових поїздів і вагонів для укомплектування поїздних бригад ДЗ планує додатково прийняти на роботу 360 студентів профільних вузів, з них працюватимуть провідниками 330 студентів, слюсарями у пасажирських депо - 30.

Пасажирська та інші причетні служби Донецької залізниці виконали всі завдання до підготовки літніх перевезень з ремонту та обладнання рухомого складу. Усі пасажирські вагони укомплектовані переносними та стаціонарними радіостанціями, медичними аптечками, м’яким знімним інвентарем. До літніх перевезень додатково придбано 30488 комплектів постільної білизни для плацкартних та купейних вагонів та 1105 комплектів для вагонів СВ, а також 2476 нових матраців.

У прес-службі також повідомляють, що на найбільших вокзалах Донецької залізниці (Донецьк, Луганськ, Ясинувата, Дебальцеве, Волноваха, Іловайськ, Красноармійськ) відкриються 16 додаткових кас для оформлення проїзних документів у дальньому та приміському сполученні. Всього буде працювати 276 кас. У цьому році повністю автоматизована система продажу проїзних документів, зазначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця (ДЗ) є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

Донецька залізниця у 1 кварталі 2013 року перевезла 2,667 млн пасажирів.