У Києві міліція затримала зловмисника, що підпалив п’ять автомобілів

У Печерському районі Києва міліціонери затримали 20-річного безробітного місцевого жителя, який вночі 10 травня облив легкозаймистою речовиною і підпалив чотири легкових та один вантажний автомобілі.

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю МВС України, вогнем було частково пошкоджено зазначені транспортні засоби.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).