У Києві міліція затримала зловмисника, що підпалив п’ять автомобілів
14:40, 11 травня 2013Транспорт/Звя'зок
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У Печерському районі Києва міліціонери затримали 20-річного безробітного місцевого жителя, який вночі 10 травня облив легкозаймистою речовиною і підпалив чотири легкових та один вантажний автомобілі.
Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю МВС України, вогнем було частково пошкоджено зазначені транспортні засоби.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
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