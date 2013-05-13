Залізниці за 4 місяці скоротили добове навантаження до 1,166 млн тонн вантажів

За підсумками експлуатаційної роботи у січні-квітні 2013 року залізниці України скоротили добове навантаження на 4,54% - до 1,166 млн тонн вантажів порівняно з 1,218 млн тонн за аналогічний період минулого року, повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці».

Водночас кількість завантажуваних вагонів за 4 місяці ц.р. скоротилася до 18,467 тис. з 19,244 тис. вагонів у січні-квітні 2012 р.

Згідно з повідомленням, зокрема, в січні-квітні 2013 року Донецька залізниця в середньому вантажила 412,49 тис. тонн на добу, Придніпровська - 339,04 тис. тонн; Південна - 96,57 тис. тонн; Південно-Західна - 150,06 тис. тонн, Одеська - 88,51 тис. тонн; Львівська - 79,12 тис. тонн на добу.

Довідка УНІАН. Загальний парк вантажних вагонів «Укрзалізниці» становить 128,7 тис., у т.ч. піввагонів - 59,9 тис., критих - 10,8 тис., платформ - 7 тис., цистерн - 10,6 тис., цементовозів - 49 тис., зерновозів - 12,2 тис., думпкарів - 1 тис., хопер-дозаторів - 1,7 тис., фітингових платформ - 4 тис., минераловозов - 3,8 тис., вагонів інших типів 11,9 тис.

Парк приватних вагонів становить 58,9 тис., у тому числі 33,4 тис. піввагонів. Частка приватних вагонів до загальної кількості вантажних вагонів в Україні становить 31%, у тому числі 34% піввагонів.

Фізична зношеність основних фондів залізничної галузі України становить майже 90%, у тому числі зношеність тягового рухомого складу становить 94%, вантажних вагонів - 83%.