Встановлення відеореєстраторів в автомобілях можуть зробити обов'язковим

У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання відеореєстратора під час експлуатації автомобіля».

Як повідомляється на сайті парламенту, автором відповідного законопроекту, що був зареєстрований сьогодні, 13 травня, є народний депутат від «Батьківщини» Геннадій Москаль.

«Суть законопроекту в тому, що кожен автомобіль має бути обладнаний відеореєстратором, а його записи можуть використовуватися як докази в кримінальному провадженні», – пояснив Москаль, повідомили УНІАН у його прес-службі.

На думку автора законопроекту, встановлення відеореєстраторів не вдарить по кишені автомобілістів, оскільки їхня вартість починається від 200 грн, а це менше 20 літрів бензину. «Зате користі в спірних ситуаціях, у тому числі з ДАІ, набагато більше», - переконаний Москаль.

У законопроекті, зокрема, передбачається, що експлуатація автомобіля без увімкненого справного відеореєстратора тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для гарантованого використання у кримінальному провадженні записів відеореєстратора частину другу статті 99 Кримінального процесуального кодексу України пропонується доповнити новим абзацом, відповідно до якого відеозаписи автомобільного відеореєстратора за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаються документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як допустимі докази.

«Впровадження обов‘язкового використання відеореєстратора під час експлуатації автомобіля підвищить рівень дисциплінованості на українських дорогах, а також захистить права водіїв, які керують транспортними засобами з додержанням вимог Правил дорожнього руху», - підкреслюється в Пояснювальній записці.