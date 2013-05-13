«Укрзалізниця» має намір випустити п'ятирічні євробонди

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» має намір розмістити на ринку п'ятирічні євробонди, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Організаторами цього розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley, Sberbank.

Планована сума розміщення поки не називається, орієнтовна дохідність перебуває на рівні близько 9%.

Минулого місяця Україна здійснила розміщення 10-річних суверенних євробондів на 1,25 млрд доларів США з прибутковістю 7,5%.

Після цього низка українських корпоративних позичальників здійснила свої випуски євробондів. Зокрема агрохолдинг «Мрія» випустив боргові папери на 400 млн дол. з прибутковістю 9,75% річних з погашенням у 2018 році, а найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК дорозмістив п'ятирічні євробонди на 150 млн доларів США з прибутковістю на рівні 7,875%.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня глава «Укрзалізниці» Сергій Болоболін заявив, що «Укрзалізниця» очікує рішення Кабінету Міністрів України про акціонування залізниць і перетворенні їх у публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», 100% акцій якого будуть передані державі.

До складу «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці.