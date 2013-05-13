Прокуратура виявила зловживання під час ремонту доріг у Києві

Прокуратура Солом’янського району Києва відкрила кримінальні провадження стосовно посадовців столичної дорожньої організації за фактами зловживання службовим становищем та підроблення документів під час проведення робіт з ремонту доріг та благоустрою у Солом’янському районі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі районної прокуратури.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, прокурорською перевіркою встановлено, що на початку поточного року посадовці КП «Шляхово-експлуатаційного управління з ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них у Солом’янському районі» підробили акти виконаних робіт з асфальтування доріг на території району та намагалися перерахувати приватному підприємству понад 63 тис. грн бюджетних коштів.

Крім того, виконуючи роботи з асфальтування прибудинкових територій у Солом’янському районі, посадовці КП внесли неправдиві дані у фінансові документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, внаслідок чого підприємству завдано збитків на суму понад 100 тис грн.

Відомості щодо вчинених кримінальних правопорушень прокуратурою району внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 366 КК України (службове підроблення) та ч.1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях доручено Солом’янському райуправлінню міліції.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Солом’янського району Києва.

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