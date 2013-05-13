Донецька залізниця з 27 травня запускає потяг сполученням Донецьк - Сімферополь

Донецька залізниця (ДЗ) має намір з 27 травня 2013 року запустити щоденний потяг у кримському напрямку категорії «Інтерсіті+» №177/178 сполученням Донецьк – Сімферополь.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, зупинки щоденного потягу виробництва компанії Skoda передбачені на станціях Донецьк, Красноармійськ, Запоріжжя, Мелітополь, Джанкой і Сімферополь.

Загальна кількість місць у електропоїзді Skoda у шестивагонній комплектації - 607, з них 1-го класу - 46, 2-го класу - 561, також у потягу є буфет.

«Потяг відповідає сучасним вимогам якості, комфорту і сервісу і зберігає всі передбачені законом пільги окремим категоріям пасажирів - інвалідам, учасникам бойових дій і учасникам війни, студентам, дітям та іншим», - наголосили в повідомленні.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця (ДЗ) є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км. (близько 13% загальної довжини залізниць України).

Донецька залізниця у 1-му кварталі 2013 року перевезла 2,667 млн пасажирів.