Донецька залізниця з 27 травня запускає потяг сполученням Донецьк - Сімферополь
Донецька залізниця (ДЗ) має намір з 27 травня 2013 року запустити щоденний потяг у кримському напрямку категорії «Інтерсіті+» №177/178 сполученням Донецьк – Сімферополь.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.
Згідно з повідомленням, зупинки щоденного потягу виробництва компанії Skoda передбачені на станціях Донецьк, Красноармійськ, Запоріжжя, Мелітополь, Джанкой і Сімферополь.
Загальна кількість місць у електропоїзді Skoda у шестивагонній комплектації - 607, з них 1-го класу - 46, 2-го класу - 561, також у потягу є буфет.
«Потяг відповідає сучасним вимогам якості, комфорту і сервісу і зберігає всі передбачені законом пільги окремим категоріям пасажирів - інвалідам, учасникам бойових дій і учасникам війни, студентам, дітям та іншим», - наголосили в повідомленні.
Довідка УНІАН. Донецька залізниця (ДЗ) є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км. (близько 13% загальної довжини залізниць України).
Донецька залізниця у 1-му кварталі 2013 року перевезла 2,667 млн пасажирів.