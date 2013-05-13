У Росії половину громадського транспорту переведуть на газ

Москва. Влада Російської Федерації в умовах падіння попиту на російський газ у світі і на внутрішньому ринку має намір перевести половину громадського транспорту на природний газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на зустрічі з віце-прем'єрами.

За його словами, він підписав відповідну постанову уряду.

Зі свого боку віце-прем'єр-міністр Росії Аркадій Дворкович пояснив, що згідно з цим документом передбачається досягнення достатньо серйозних цілей з переведення громадського транспорту і транспорту дорожньо-комунальних служб у містах на газове моторне пальне.

«Йдеться про три види пального: скраплений вуглеводневий газ, стиснений, або компримований, природний газ і скраплений природний газ. І у великих містах щонайменше 50% відповідного транспорту має бути переведено на газове пальне», - сказав Дворкович.

За його словами, з цією метою упродовж цього року будуть підготовлені і прийняті відповідні нормативні поправки до законодавства і необхідні акти уряду Російської Федерації, а також відомчі акти.

Віце-прем'єр наголосив, що «Газпром» та інші виробники газу готові фінансувати створення відповідної інфраструктури в містах, і це власне потягне за собою переведення на газомоторне пальне інших видів транспорту, зокрема приватного автотранспорту і комерційного автотранспорту.

«Зараз у нас поки що частка такого транспорту достатньо мала порівняно з іншими країнами, хоча країна багата на природний газ, і цілком природно, що ми ставимо перед собою такі завдання. Внутрішній попит на газ повинен тільки збільшуватися», - сказав Дворкович.

Окрім цього, Медведєв наголосив, що потрібно підготувати пропозиції про зниження або навіть обнуління ставки митного збору на компоненти, які необхідні для виробництва транспортних засобів, що використовують природний газ як моторне пальне.

Як повідомляв УНІАН, у консолідованій фінансовій звітності за МСФЗ «Газпрому» зазначається, що компанія в 2012 році скоротила поставки газу до країн колишнього Радянського Союзу на 19%, до 66,1 млрд куб. м проти 81,7 млрд. куб. м у 2011 році. Також знизилися поставки на внутрішній ринок - 264,9 млрд куб. м проти 280,7 млрд куб. м у 2011 році.

У 2012 році до Європи було поставлено 151 млрд куб. м проти 156,6 млрд у 2011 році.