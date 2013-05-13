Придніпровська залізниця збільшила навантаження на 1,3%

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-квітні 2013 року збільшила навантаження в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 1,25% - до 37,668 млн тонн з 37,194 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Зокрема в січні-квітні 2013 року ПЗ завантажила кам'яного вугілля - 5,09 млн тонн, коксу - 405 тис. тонн, флюсів - 1,122 млн тонн, залізної та марганцевої руди - 11,957 млн тонн, чорних металів - 830 тис. тонн, будівельних вантажів - 626 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 796,3 тис. тонн, цементу - 286 тис. тонн, зерна - 33,8 тис. тонн.

До того ж на експорт у січні-квітні 2013 року ПЗ занурила 15,087 млн тонн.

Зокрема коксу 57,6 тис. тонн, залізної та марганцевої руди 9,4 млн тонн, чорних металів - 3,969 млн тонн, хімічних добрив 244,2 тис. тонн, будівельних вантажів - 711,9 тис. тонн, зерна - 100 тис. тонн, продовольчих і збірних товарів - 587,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками експлуатаційної роботи у січні-квітні 2013 року залізниці України скоротили щодобове навантаження на 4,54% - до 1,166 млн тонн вантажів у порівнянні з 1,218 млн тонн за аналогічний період минулого року.

Зокрема в січні-квітні 2013 року Придніпровська залізниця щодоби грузила 339,04 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, понад половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.