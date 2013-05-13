Іспанський лоукостер з 28 травня розпочне польоти з Барселони в Жуляни

Іспанська лоукост-авіакомпанія Vueling Airlines (В’юлінг Ейрлайнз) з 28 травня 2013 року розпочне виконувати польоти з Барселони до Києва (аеропорт "Київ" (Жуляни)

Як повідомила УНІАН прес-служба аеропорту, договір про авіаційне обслуговування авіакомпанії з міжнародним аеропортом "Київ" вже підписано.

Згідно з повідомленням, рейси виконуватимуться тричі на тиждень: з Барселони - щовівторка, щоп'ятниці і щосуботи; з Києва - щосереди, щосуботи і щонеділі. Усі рейси виконуватимуться на середньомагістральних літаках Airbus A320.

Як повідомляв УНІАН, лоукост-авіакомпанія «Air One», дочірня структура найбільшого в Італії авіаперевізника Alitalia, має намір з 1 червня 2013 року розпочати регулярні рейси Катанія - Київ з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни), ставши, таким чином, другим лоукостом після «Wizz Air Україна», який уклав у 2011 році договір про обслуговування з аеропортом.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року.

У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-зали - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн.

Іспанська авіакомпанія Vueling Airlines (В’юлінг Ейрлайнз) є дочірньою компанією відомої авіакомпанії Iberia. Vueling Airlines пропонує дешеві авіаквитки, здійснює перельоти на популярних напрямках, серед яких багато туристичних. Компанія дозволяє перевозити безкоштовно до 23 кг багажу, що дозволяють не всі лоукостери.