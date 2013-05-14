Працівники Дунайського пароплавства через зарплатний борг оголосили «італійський страйк»

В Одеській області працівники Бази технічного обслуговування флоту Українського Дунайського пароплавства не отримують зарплату з вересня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі незалежної міжгалузевої профспілки «Захист праці».

Згідно з повідомленням, 13 травня працівники пікетували адміністративну будівлю пароплавства, вимагаючи виплати зарплати. Пікет проходив в обідню перерву.

У профспілці додали, що трудовий колектив 26 квітня на загальних зборах прийняв рішення у разі невиплати зарплати з 7 травня приступити до «італійської страйку».

«Італійський страйк» - форма протесту, при якій співробітники підприємства гранично суворо виконують всі посадові інструкції і правила, тим самим повністю блокуючи робочий процес, при цьому така форма протесту не може бути визнана судом незаконною. Зокрема, члени трудового колективу не приступають до роботи через неможливість отримати формений спецодяг, яким їх не забезпечило пароплавство.

У профспілці також додали, що працівники бази працюють у приміщеннях без елементарних санітарно-гігієнічних норм і техніки безпеки, без спецодягу тощо.

«Страйк робітників у Ізмаїлі стане першим в Одеській області після 1993 року і третім за останню чверть століття», - повідомили в прес-службі.

Як повідомили УНІАН співробітники бази, вони мають намір перекрити судноплавство по Дунаю, якщо не отримають зароблені гроші.

Як пояснив УНІАН Дунайський прокурор з нагляду у сфері транспорту Артур Купріянов, співробітникам бази заборгували понад 30 млн грн, відповідні документи готуються для передачі до суду.