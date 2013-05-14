Українцям обіцяють понад 1,6 тис. вагонів з кондиціонерами

Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця" в рамках підготовки до сезону літніх пасажирських перевезень підготує 1,664 тис. вагонів, обладнаних системою кондиціонування повітря. Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, для таких вагонів "Укрзалізниця" придбає близько 63 тонн холодоагенту. Загалом до сезону літніх пасажирських перевезень "Укрзалізниця" підготує 4,532 тис. вагонів.

Зокрема, станом на 14 травня "Укрзалізниця" вже відновила різними видами ремонтів на 19% більше, ніж було заплановано на цю дату - 3,471 тис. вагонів.

При цьому системою кондиціонування повітря вже обладнано 1,270 тис. вагонів, що на 137 вагонів більше, ніж було заплановано.

Водночас підтримувати зовнішній вигляд потягів у належному стані будуть нові сучасні миючі комплекси, що працюють на чотирьох найбільших вагонних депо і ділянках "Укрзалізниці", - в Києві, Харкові, Львові і Донецьку.

"Всі роботи повинні бути закінчені до початку сезону літніх перевезень - 25 травня", - повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, з усього вагонного парку "Укрзалізниці" тільки 36,7% обладнані системою кондиціонування повітря, тоді як у решті вагонах функціонує система так званої природної вентиляції.

Президент доручив до листопада цього року купити для потреб залізниць за рахунок державного бюджету 200 купейних вагонів, 41 пасажирський вагон, обладнаний місцями для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями, а також 7 спеціалізованих службово-технічних вагонів.

Президент визначив, що джерелом фінансування оновлення пасажирського парку залізниць виступають кошти Державного бюджету.

Довідка УНІАН. Зношення пасажирського рухомого складу, задіяного в нічних перевезеннях, нині становить 85,8%. Понад 3,6 тис. вагонів (51,7%) вже вичерпали термін експлуатації - 28 років і експлуатуються понад нормативний термін. Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичне зношення). Згідно зі ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» пасажирський пересувний склад повинен оновлюватися за рахунок коштів державного бюджету.