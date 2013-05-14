«Укрзалізниця» спростовує інформацію про звільнення працівників

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" спростовує поширену 13 травня в українських ЗМІ інформацію про звільнення з посад працівників залізничного транспорту, які під час проведення випробувань нового рухомого складу виробництва Крюківського вагонобудівного заводу порушили норми безпеки руху. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, у жовтні 2012 року, під час проведення приймальних випробувань двосистемних електропотягів міжрегіонального сполучення виробництва Крюківського вагонобудівного заводу на перегоні Баришівка - Бориспіль мало місце грубе порушення норм безпеки руху.

"Так звані «перегони» між швидкісним електропотягом виробництва Крюківського вагонобудівного заводу і швидкісним електропотягом категорії ІнтерСіті+ виробництва компанії Hyundai Rotem були організовані цілеспрямовано, самовільно і з порушеннями правил безпеки руху на залізничному транспорті", - повідомили в прес-службі «Укрзалізниці», відзначивши, що новий пересувний склад випробовували на активно діючій магістралі, тому необхідно було дотримуватися жорсткого регламенту випробувань і правил технічної експлуатації.

У прес-службі повідомили, що детальне розслідування інциденту виявило низку умисних дій, спрямованих на організацію так званих «перегонів». Працівники, причетні до організації так званих «змагань», отримали дисциплінарні стягнення у вигляді догани за порушення норм безпеки руху і посадових обов'язків.

"Проте, жодного з працівників не було звільнено з системи залізничного транспорту України", - відзначили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Деякі українські ЗМІ 13 травня 2013 року поширили інформацію з посиланням на видання Forbes, яке, у свою чергу, посилалося на неназваного екс-менеджера Крюківського вагонобудівного заводу, що заявив про звільнення працівників залізничного транспорту під час проведення випробувань нового рухомого складу виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.