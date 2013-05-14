Залізниці скоротили транзитні перевезення зерна на 75%

Залізниці України у січні-квітні цього року скоротили перевезення зерна та продуктів помелу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 17,8% - до 6,977 млн тонн з 8,488 млн тонн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, перевезення зерна на експорт у січні-квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 14% - до 6,258 млн тонн з 7,3 млн тонн.

Водночас у внутрішньому сполученні перевезення зерна за 4 місяці скоротилося на 16% - до 604 тис. тонн з 720 тис. тонн за аналогічний період 2012 року. Транзитні перевезення зернових вантажів скоротилися на 75% - до 107 тис. тонн з 431 тис. тонн у січні-квітні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України у січні-березні 2013 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 3,6% порівняно з січнем-березнем 2012 року - до 101,2 млн тонн зі 104,9 млн тонн, зокрема відправлення вантажів скоротилося на 1% - до 84,3 млн тонн.