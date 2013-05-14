Придніпровська залізниця перерахувала до бюджетів та цільових фондів 855 млн грн

Придніпровська залізниця (ПЗ) протягом 4 місяців 2013 року перерахувала до бюджетів різних рівнів та цільових фондів соціального страхування 855,574 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, до державного бюджету ПЗ спрямувала 361,58 млн грн, до місцевих бюджетів - 141,867 млн грн, до цільових фондів соціального страхування - 352,125 млн грн.

Водночас у квітні цього року ПЗ сплатила до бюджетів та фондів соціального страхування 213,854 млн грн. З них до держбюджету 71,9 млн грн, до місцевих бюджетів - 40,723 млн грн, до цільових фондів соціального страхування - 101,227 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До складу підприємства входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), перевізна робота виконується 248 станціями, загальна чисельність працівників перевищує 58 тис. осіб. Протягом 2012 року до бюджетів різних рівнів та цільових фондів соціального страхування перераховано 2,637 млрд грн.