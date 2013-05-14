Парламент відхилив зміни до законів про регулювання у галузі зв'язку

Верховна Рада відхилила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання в галузі зв’язку”.

Як передає кореспондент УНІАН, даний закон парламент ухвалив 5 липня 2012 року.

Президент 14 серпня 2012 року ветував закон і повернув на розгляд ВР.

Віктор Янукович запропонував виключити із закону посилання на закон “Про радіочастотний ресурс України”, передбачивши, що "Видача документів дозвільного характеру у сфері телекомунікацій регулюється відповідно до цього закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунікації".

В результаті парламент не підтримав пропозиції Президента, але й не зміг подолати вето на закон, ухвалений 5 липня, тому закон вважається відхиленим.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання у галузі зв’язку».

Законом внесено зміни до закону “Про телекомунікації”, якими передбачено, що порядок видачі, продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката та анулювання дозволів на використання номерного ресурсу встановлюється Кабінетом міністрів за поданням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, погодженим з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку підприємництва.

Передбачено, що номерний ресурс виділяється оператору телекомунікацій в межах Національного плану нумерації для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права передачі його іншим особам, крім випадків вторинного розподілу номерного ресурсу відповідно до законодавства.

Виділення номерного ресурсу операторові телекомунікацій здійснюється на підставі рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, шляхом видачі дозволу на використання номерного ресурсу.

Визначено підстави для відмови у видачі дозволу на використання номерного ресурсу, а також підстави для переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу.