"Зеонбуд" надасть телеканалам 75% знижку на трансляцію цифрового мовлення

Оператор національної цифрової ефірної телевізійної мережі (цифрове телебачення «Т2») компанія "Зеонбуд" планує надати телекомпаніям знижку в розмірі до 75% на трансляцію в національній мережі цифрового телемовлення.

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Зеонбуду", посилаючись на заяву гендиректора компанії Віктора Галича.

«Так, дійсно, компанією підготовлений проект системи знижок, який дасть можливість надати телекомпаніям додаткову знижку в розмірі до 50% до тарифів. У проекті заплановано, що система знижок діятиме до кінця 2014 року», - процитувала прес-служба Віктора Галича.

Прес-служба зазначила, що «Зеонбуд» почав обговорення цього питання з провідними загальнонаціональними телеканалами.

«Ми розуміємо об'єктивні складності телекомпаній під час переходу на цифрове телебачення і таким рішенням плануємо продемонструвати індустрії свою конструктивну позицію. Дуже важливо, щоб це були кроки на зустріч один одному всіх учасників процесу. Сподіваємося, що це допоможе телекомпаніям не мати заборгованостей по платежах і активно сприяти просуванню цифрового телебачення шляхом трансляції інформаційних роликів про перехід країни на цифрове телебачення», - навела прес-служба цитату Галича, уточнивши, що рішення про знижку можна очікувати найближчим часом, щойно вирішиться питання з отриманням відстрочки з погашення кредиту, отриманого підприємством на будівництво цифрової мережі в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, зараз "Зеонбуд" надає знижку 25% від тарифу. Якщо рішення про додаткову знижку 50% ухвалять, то загальна знижка може становити 75%.

Україна завершила перший етап переходу від аналогового до цифрового телебачення.

На початку 2012 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що "Зеонбуд" виконав узяті на себе зобов'язання, побудувавши, найбільшу в Європі мережу цифрового ефірного мовлення. Загальний обсяг інвестицій компанії в проект становив 134 млн доларів США.