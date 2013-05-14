Львівська залізниця планує за рік відремонтувати близько 200 км колій

Львівська залізниця планує протягом 2013 року відремонтувати різними видами ремонтів близько 200 км залізничних колій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЛЗ.

Згідно з повідомленням, залізничники планують модернізувати 9,8 км колій, капітально відремонтувати 66,2 км колій, відремонтувати середнім ремонтом 70 км, у тому числі 20 км - посиленим. Ще на 50 км колій проведуть комплексно-оздоровчий ремонт.

У прес-службі ЛЗ повідомили, що цього року основні колійні роботи проведуть на напрямках Львів - Здолбунів, Красне - Тернопіль, Львів - Чоп (через Лавочне), а також через Сянківський перевал і в напрямку Івано-Франківська.

Як повідомляв УНІАН, Головне управління колійного господарства «Укрзалізниці» планує в 2013 році оновити всіма видами ремонту 1778 км колій. Залізничники модернізують 120 км колій, проведуть капітальний ремонт 138 км та середній ремонт 150 км колій, а також планують замінити 235 комплектів стрілкових переведень, модернізувати 196 та відремонтувати 556 стрілкових переведень.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.