Азаров: Кабмін підтримає розробників соціально значущих інтернет-проектів

Прем'єр-міністр України Микола Азаров обіцяє, що уряд підтримає розробників соціально значущих інтернет-проектів, а також сподівається на залучення до цієї роботи дедалі більшої кількості спеціалістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем’єр заявив під час зустрічі із переможцями Всеукраїнського хакатону соціально-значущих інтернет-проектів.

"Мене зацікавили ваші проекти, пов'язані із використанням відкритих урядових даних. Ці проекти, які ви зробили, по-перше, говорять про ваш гарний рівень, по-друге, про те, що в Україні рух хакатон розвивається. Тому я запросив вас, щоб обговорити, як зробити так, щоб до цієї роботи залучити не одиниці, а сотні, тисячі людей. Як використовувати всі сучасні можливості, зокрема інтернет-ресурси, для того, щоб люди були інформовані", - сказав Азаров.

На зустрічі з прем'єром були присутні автори інтернет-проектів "Карта криміногенності України", автор проекту сервісу для планування маршруту громадського транспорту та автор проекту відкритого рейтингу загальноосвітніх шкіл України за рейтингами ЗНО. За результатами зустрічі прем'єр-міністр доручив голові Держінформнауки Володимиру Семиноженку продовжити співпрацю з переможцями конкурсу соціально важливих інтернет-проектів.

Нагадаємо, що 14-15 квітня 2013 року у Києві пройшов Всеукраїнський конкурс соціально-значущих інтернет-проектів хакатон. Темою конкурсу, який уже вдруге проходить, стали соціально корисні інтернет-додатки. Хакатон - це формат ІТ-події, який передбачає програмування, проектування, дизайн та бізнес-планування на швидкість, відповідно до якого учасники повинні за 48 годин перетворити свої задуми та ідеї у перспективні проекти з використанням інтернету і мобільних технологій.