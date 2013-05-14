Придніпровська залізниця за 4 місяці збільшила середньодобовий пробіг потягів на 4%

Придніпровська залізниця у січні-квітні 2013 року збільшила середньодобовий пробіг локомотива порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 3,9% - до 484 км.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, середньодобовий пробіг перевищив запланований на 8,8%.

Водночас середньодобова продуктивність локомотива збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 4,4% - до 1,367 млн т/км брутто.

Також за цей період ПЗ прискорила оборот навантаженого вагона на 0,04 доби, а оборот вантажного вагона - на 0,31 доби.

За підсумками 4-х місяців цього року дільнична швидкість збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,6% - до 38,6 км/год, перевищивши план на 3,2%.

Як повідомляв УНІАН, середньодобовий пробіг локомотива в 1 кварталі цього року збільшився порівняно з показником за аналогічний період минулого року на 4,1% - до 512 км. Середньодобова продуктивність локомотивного парку зросла до 1,5 млн т/км брутто (107,8% щодо плану та 102,6% щодо минулорічного показника). Середня вага вантажного потяга за 3 місяці цього року збільшилася до 3,5 тис. тонн (102,2% щодо плану та 100,9% щодо минулого року).

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До складу підприємства входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), перевізна робота виконується 248 станціями, загальна чисельність працівників перевищує 58 тис. осіб. Протягом 2012 року до бюджетів різних рівнів та цільових фондів соціального страхування перераховано 2,637 млрд грн.