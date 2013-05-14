Придніпровська залізниця за 4 місяці відремонтувала 3,7 тис. вагонів

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-квітні 2013 року відремонтувала 3,783 тис. вагонів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, деповський ремонт пройшли 3,66 тис. вагонів, капітальний - 123 вагони.

Зокрема, у вагонному депо Нижньодніпровськ-Вузол відремонтовано 700 вагонів, Верхівцеве - 159, Батуринська - 740, Мудрьона - 607, П'ятихатки - 296, Пологи - 382, ​​Мелітополь - 418, Запоріжжя-Ліве - 25, Джанкой - 456 вагонів.

Як повідомляв УНІАН, на Придніпровській залізниці (ПЗ) в січні-березні 2013 року кількість пошкоджених вантажних вагонів зменшилася майже на 10% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 310.

ПЗ планує підготувати в 2013 р. до літніх пасажирських перевезень у далекому сполученні 982 вагони.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До складу підприємства входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), перевізна робота виконується 248 станціями, загальна чисельність працівників перевищує 58 тис. осіб. Протягом 2012 року до бюджетів різних рівнів та цільових фондів соціального страхування перераховано 2,637 млрд грн.