Головний редактор Bloomberg вибачився за доступ журналістів до особистих даних клієнтів

Головний редактор агентства економічної інформації Bloomberg News Метью Вінклер вибачився за отримання журналістами компанії доступу до конфіденційних даних користувачів терміналів Bloomberg, назвавши це "непростимим", повідомляє агентство Reuters.

Вінклер також зазначив, що важливі клієнтські дані завжди були добре захищені.

Повідомлення про те, що журналісти Bloomberg News отримували дані, що вважаються конфіденційними, з'явилися в ЗМІ минулого тижня і викликали переполох серед клієнтів компанії.

Працівники агентства Bloomberg могли бачити, коли клієнт вивчав ті чи інші категорії інформації в терміналі, наприклад, дані про акції або бонди.

У відповідь на ці повідомлення материнська компанія агентства Bloomberg LP повідомила, що заборонила доступ до подібних даних після скарги Goldman Sachs Group Inc ще в квітні.

У колонці на сайті Bloomberg.com Вінклер написав: "Наші журналісти не повинні були мати доступ до будь-якої інформації, що вважається конфіденційною. Мені шкода, що він у них був. Ця помилка - непростима".

Заява Вінклера з'явилася після хвилі звернень до компанії різних світових банків, що намагаються зрозуміти, які саме вади існують в забезпеченні конфіденційності клієнтських даних у системах Bloomberg.

В Азії на зв'язок з Bloomberg вже вийшов Банк Японії, а Гонконгська грошово-кредитна адміністрація, де-факто центробанк регіону, повідомила, що намагається розібратися в питанні. Раніше про це ж заявили ФРС США та ЄЦБ.

Однак Вінклер також повідомив, що журналістам були доступні дані лише про входи користувачів в систему, а також інформація про те, які функції використовує клієнт. Водночас працівники агентства не могли бачити частину захищеної інформації.

За словами голови агентства, практика використання терміналів Bloomberg News журналістами у спробі зрозуміти, чого ж хочуть клієнти, сягає корінням у початок 90-х.